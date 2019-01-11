Jandarma ve polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibe alınması sonucunda ilçe merkezindeki adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 9 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 