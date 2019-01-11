Jandarma ve polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibe alınması sonucunda ilçe merkezindeki adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 9 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
11.01.2019 - 20:22 | Son Güncelleme: 11.01.2019 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde jandarma ve polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Etiketler : Hatay,
597775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597775.aspx
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