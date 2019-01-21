Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
21.01.2019 - 08:36 | Son Güncelleme: 21.01.2019 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : terörist,kuzey ırak,
599362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599362.aspx
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