Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firari oğlu Burak Akbay’ın FETÖ’cü olmadığını, gazetesinin de FETÖ’ye yardım etmediğini savunan Sözcü gazetesinin gölge patronu Ertuğrul Akbay’ın örgütle hâlâ görüşme içinde olduğu ortaya çıktı. Akbay’ın 15 Temmuz alçak darbe girişimi gecesi FETÖ’nün firari sanığı Erhan Başyurt ile yazıştığı tespit edildi. O yazışmalar deşifre oldu. Darbe teşebbüsü sırasında sosyal medyadan yazışan ikilinin son derece tedirgin olduğu belirlendi. Kapatılan Bugün gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Erhan Başyurt’un Ertuğrul Akbay’a oğlu Burak Akbay’ı sorduğu ve “Burak bana ulaşırsa detay yapalım” diyerek görüşme isteğinde bulunduğu ortaya çıktı.

MYNET’TEKİ KÖSTEBEKLER

15 Temmuz gecesi “gazamız mübarek olsun” diye alçak sözler sarfeden Başyurt, Akbay’a “Yayına devam ediyor musun” diyerek darbe yayınları yapmasını istedi. Başyurt, Mynet’te de adamları bulunduğunu söyledi.

İrtibatı koparmayan ikili en son 18 Aralık 2018’te sosyal Facebook üzerinden görüştü. Firari Başyurt, Sözcü gazetesinin patronu Ertuğrul Akbay’a “Her zaman destek olduğumuzu unutma” diye yazdı. Samimi bir havada geçen konuşmanın sonunda Başyurt, sosyal medya üzerinden Akbay’ı aradı. İkilinin ne görüştüğü tespit edilemedi.

ADEM’E ‘ARAMADI’ SİTEMİ

Ertuğrul Akbay, konuşmada Erhan Başyurt gibi firari olan Adem Yavuz Aslan’a da selam gönderdi. Akbay’ın, “İnanın sizi ve fetin canları takip etmek, paylaşımlarınızı taktir ile beğeniyor takip ediyorum. Adem Yavuz kardeşime çok selamlarımı ilet. Geçen yazdım okumadı” dediği tespit edildi.

Haklarında hazırlanan iddianameleri reddeden Sözcü’nün kirli ilişkileri deşifre oldu. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Pensilvanya’nın “Kendinizi ele vermemek için bu yapıya küfredin. Sakın açığa çıkmayın” talimatının Sözcü tarafından da uygulandığı anlaşıldı.

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BURAK HEMEN DÖNSÜN

Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay, darbe girişiminden bir gün sonra “Cenk Cenk” rumuzlu bir kişiyle Facebook üzerinden irtibata geçti. Araştırmada Cenk Cenk’in 2010 yılında KPSS sorularını çalan firari FETÖ’cü Mehmet Hanefi Sözen olduğu ortaya çıktı. Sözen’in darbe girişiminden bir gün sonra panikle Ertuğrul Akbay’ın oğlu Burak Akbay’ı aradığı, baba Akbay’ın “Sakin sakin. Bir sakinleşin telefonunda problem var. Ulaşacak sana, tamam” diye teskin etmeye çalıştığı belirlendi. Firari Sözen’in “Telefonlarına ulaşamıyorum. Bana dönmesi gerekli” dediği, Akbay’ın da “Sakin olun be tamam. Telefonunda problem var” diye cevap verdiği ortaya çıktı. Sözen’in daha sonra Ertuğrul Akbay’ı telefondan aradığı tespit edildi. İkilinin ne görüştüğü ise belirlenemedi.

Mehmet Hanefi Sözen’in Suna Varol takma adıyla Twitter hesabı açıp kendisine Atatürkçü süsü vererek algı operasyonu yaptığı yakın dönemde deşifre olmuştu.

Birçok Atatürkçünün ‘Atatürkçü’ diye takip ettiği Suna Varol hesabı, halen de profil fotoğrafı değiştirilmiş olarak faal. Sözcü’nün küçük patronu Burak Akbay, hakkında FETÖ soruşturması başlatılınca yurt dışına kaçmıştı. Firari FETÖ’cülerin 15 Temmuz gecesi ısrarla ve panikle Burak Akbay’ı araması oğul Akbay’ın “özel yetiştirme” olduğu iddialarını doğruladı.