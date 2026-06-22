Bolu’nun Mengen ilçesindeki özel maden ocağında 17 Haziran’da meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul’dan acı haber geldi. Arama kurtarma ekiplerinin altı gündür sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Özkul’un cansız bedenine ulaşıldı.

Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçük faciası, altı gün süren umutlu bekleyişin ardından acı bir sonla noktalandı.

Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisindeki maden ocağında 17 Haziran tarihinde henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta bulunan iki işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, 49 yaşındaki işçi Muhammed Özkul toprak altında mahsur kaldı.

GÜNLER SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları günlerce aralıksız sürdürüldü. Çalışmaların altıncı gününde maden içerisinde görev yapan Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, Özkul’un cansız bedenine ulaştı.

Ocaktan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheliden biri tutuklanırken, iki kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Göçüğün kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası