6 ilde ilaç sektöründe stokçuluk operasyonu! 19 şüpheli gözaltında
6 ilde düzenlenen operasyonda kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderdikleri tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.
- Sahte reçetelerle ecza depoları ve ilaç firmalarından yüksek maliyetli ilaçlar temin edildi.
- Bu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığı belirlendi.
- İlaçlar, kuryeler aracılığıyla sevk edilip, eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanları ve kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı gönderildi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
- Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını tespit etti.
Söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını tespit eden ekipler, bu ilaçların kuryeler aracılığıyla sevk edilip eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiğini ortaya çıkardı.
6 İLDE OPERASYON
Çalışmaların sonuçlanmasının ardından eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
19 GÖZALTI
Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.