Gülistan Doku dosyasının ‘kilit ismi’ Umut Altaş’ın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye iade edileceği iddia edilirken, yeni bir detay daha ortaya çıktı. Doku ailesinin avukatının 6 yıl önce başsavcılığa verdiği dilekçede “Bilimsel Rapor ile müvekkil Gülistan'ın suya atlamadığı kesin olarak mütalaa edilmiştir” dediği ortaya çıktı. Avukatın tarih vererek PTS (giriş, çıkışlı ve görüntülü) kayıtlarının muhafaza altına alınmasını istediği öğrenildi.

Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve ABD’de gözaltına alınan kilit isim Umut Altaş’ın Türkiye’ye iade edilmesi için süreç başlatılmıştı. Altaş’ın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye iade edileceği iddia edildi.

6 YIL ÖNCE SUNMUŞ

Gülistan Doku dosyasında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen'in olaydan yaklaşık 8 ay sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na talep dilekçesi sunduğu ortaya çıktı.

6 yıl sonra ortaya çıkan belge! Gülistan Doku dosyasında avukat talebinde çarpıcı detay: Suya atlamadığı kesin

"KORUMA ALTINA ALIN" TALEBİ

2 Ağustos 2020 tarihinde yapılan başvuru dilekçesine göre Avukat Çimen, ismi şüpheli listesinde yer alan Zeinal Abarakov'un ev ve iş yeri çevresi ile köprü istikametinde bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerinin muhafaza altına alınmasını talep etti.

6 yıl sonra ortaya çıkan belge! Gülistan Doku dosyasında avukat talebinde çarpıcı detay: Suya atlamadığı kesin

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! Anne ve babasından DNA örnekleri alındı

Umut Altaş

"SUYA ATLAMADIĞI KESİN"

Avukat Ali Çimen'in Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu talep dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Bilimsel Rapor ile müvekkil Gülistan'ın suya atlamadığı kesin olarak mütalaa edilmiştir. Bu itibarla savcılığınızca şüphelinin (Zeinal) evi, iş yeri çevresindeki ve köprü istikametinde bulunan tüm güvenlik kamara görüntülerinin 4 Ocak 2020 saat 20:00 ile 6 Ocak 2020 günü saat 12:00'a kadar muhafaza altına alınması ile birlikte yine 5 Ocak 2020 ile 6 Ocak 2020 günleri arası şehre giren araçların PTS (giriş, çıkışlı ve görüntülü) kayıtlarının muhafaza altına alınması gerekmektedir.

PTS KAYITLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu delillerin belirli bir süre sonra silinebildiğine dikkat çeken Çimen, 5 Ocak 2020 ile 6 Ocak 2020 tarihleri arasında şehre giriş ve çıkış yapan araçlara ait PTS kayıtlarının da korunması istedi.

6 yıl sonra ortaya çıkan belge! Gülistan Doku dosyasında avukat talebinde çarpıcı detay: Suya atlamadığı kesin

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Umut Altaş hakim karşısına çıkıyor! Gülistan Doku davasında gözler ABD yargısında

Haberle İlgili Daha Fazlası