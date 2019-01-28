Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya'da tarım sektöründeki yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Pakdemiri, ilk olarak Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Almanfous Süt Ürünleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Daha sonra ilçedeki otelde Sakarya İl Tarım Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Mini Sektör' toptantısında iş adamlarıyla buluştu.

Burada konuşan Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde Adana'da tavuk firmasının batması sebebiyle üreticiye yem göndermemesi üzerine 2 milyon civcivin ölüme terk edilmesi konusuna değindi. Ortaya çıkan bu görüntüyü, görmek istemedikleri görüntüler olarak ifade eden Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Adana’da tavuk üretimi ile ilgili hafta sonu birçok televizyonda işlenen bir konu vardı. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz oldu ve bu iş çözülmüş oldu. Gönül bunları görmek istemiyor ama tabii ki serbest piyasa koşullarında yaşıyoruz. Serbest piyasa koşullarında yaşarken de işte bir yandan bazı firmalar batıyor, bazı firmalar çıkıyor. Konkordato etmiş bir firmanın bu işte fason üreticilere yem desteği sağlayamadığını gördük. Ve bir şekilde tarafımızca yapılan girişim ve protokollerden sonra artık yem desteğinin sağlanacağını ve civcivlerimizin yaşayacağını öğrendik. Bu tabii ki hem beni, hem bakanlığımızın bürokratlarını hem de tüm kamuoyu vicdanını rahatlatan bir gelişme olmuştur.”

Bakan Pakdemirli, konuşması sonrası protokol üyeleriyle yemek yiyerek Sakarya'dan ayrıldı.