Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargılandığı FETÖ ile 15 Temmuz ihaneti gecesi ve sonrasında da bağını sürdürdüğünü belgelediğimiz Sözcü, bu defa da İhlas’a en büyük zararı veren hainlerin hezeyanlarına sarıldı. Onlardan biri de kurucusu olduğu İFK’ya FETÖ’nün sızmasında ve kurumun içeriden çökertilmesinde başrol oynayan eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun oldu.

Dün Sözcü’ye bir röportaj veren 80 yaşındaki Coşkun, şecaat arz ederken sirkatini söyledi.

Kim bu Ali Coşkun?

TOBB Başkanlığı yaptı, İstanbul Sanayi Odası Başkan yardımcılığı gibi görevlerde yer aldı. 1995 yılında İFK’nın kurucu Genel Müdürü oldu. İFK kadrosunu o oluşturdu. Daha sonra ayrıldı ve siyasete atıldı.

Giderken makam aracına bile ‘benim’ diyerek el koydu.

BÜYÜK İHANETİN BAŞ AKTÖRÜ

2002 yılında AK Parti’den milletvekili seçildi. Akabinde Sanayi Bakanlığını kaptı. Sözcü’ye anlattığına göre bakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk işi İFK’ya müfettiş göndermek oldu. Müfettişlerden istediği kıvamda rapor alamayınca bu sefer baskı uygulayarak mahkeme üzerinden işlem yaptırmaya çalıştı.

O dönemin karar verenleri elbette bir gün gerçek yüzleriyle ortaya çıkacak.

Ancak bilinen bir şey var ki o da bugün İhlas’a saldıran Ali Coşkun’un, o dönem de Abdüllatif Şener ve Akif Hamzaçebi ile ittifak halinde olduğu...

Coşkun, FETÖ taşeronu Sözcü’ye röportajında bunu da itiraf etti.

“Abdüllatif Şener o zaman ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısıydı. Ben Sanayi ve Ticaret Bakanıydım. O çalışmalar sırasında bizim müfettişlerin raporuna istinaden CHP’den Akif Hamzaçebi tarafından hatırlıyorum bir önerge verildi” diyen Coşkun “İhlas Finans’ın faaliyetlerinin son bulması 2001 yılında CHP’li Maliye Bakanı’nın talebiyle oldu” itirafında bulundu.

EN BÜYÜK İHANETİ; BİSAN

Aynı Coşkun, kurucusu olduğu ve batık haldeki Bisan Bisikleti sonradan genel müdürü olduğu İFK’ya satın aldırıp, kendisine emanet edilen kurumu yaklaşık 300 trilyon lira zarara uğrattığından ise hiç bahsetmedi. O zaman biz açıklayalım. Bisan’ın bir finans kuruluşuna yüklü miktarda kredi borcu vardı ve batık haldeydi. İhlas’a ihaneti çok sonra anlaşılan Coşkun, borçlarıyla birlikte Bisan’ı İhlas’a aldırdı. Bu sayede hem Bisan’ı hem de bağlantısının olduğu diğer finans kuruluşunun parasını kurtardı. İddialara göre Ali Coşkun, İhlas’a kazık atmanın mükafatını ilgili şirketlerden yüklü miktarda komisyon alarak kazandı.

Sinsi operasyonlar sürerken Ali Coşkun’un İFK’da yüklü miktarda parasının kaldığı dedikodusu yayıldı. Hatta, utanmadan bu yönde röportajlar verdi. Bu sayede Coşkun’un ‘tuhaf tavrına’ mesnetsiz bir dayanak oluşturulmaya çalışıldı. Oysa eski bakanın İFK tasfiye sürecine girdiğinde sadece 744 doları vardı. Bu da 2004 yılında kendisine ödendi.

VEREN: COŞKUN FETÖ'CÜDÜR

Peki Ali Coşkun, kendisine güvenerek önemli görevler veren, bir dönem teşrik-i mesaide bulunduğu İhlas Holding’e ve sahiplerine niye saldırıyor?

Bu sorunun cevabını 90’ların sonuna kadar FETÖ lideri Fetullah Gülen’in sağ kolu olan ve örgüt ile daha sonra yollarını ayıran Nurettin Veren verdi.

Sözcü yazarlarının sözlerine itibar edip kitabını yaptığı Veren, Ali Coşkun’un FETÖ’cü olduğunu defalarca söyledi.

Veren, Coşkun’u kendisinin örgüte kazandırdığını, ancak daha sonra yaptığı uyarılara rağmen Coşkun’un örgütte kalmaya devam ettiğini, hatta arsasını örgüte bağışladığını anlattı. Nurettin Veren, Akit gazetesindeki köşesinde ayrıca “Ali Coşkun’un hibe ettiği arsasına yapılan Coşkun Koleji’nde çocuklarım okurken, taksitlerini ödeyemeyecek duruma sokuldum ve özellikle cezalandırıldım” diye yazdı. Ali Coşkun’un, Veren’i yalanlamak için seçtiği adres ise dikkat çekiciydi.

SÖZCÜ İLE KARANLIK İLİŞKİLER

Bilin bakalım yalanma metni nerede yayınlandı?

Tabii ki bugün can ciğer kuzu sarması olduğu Sözcü gazetesinde...

Nurettin Veren gibi bir dönem FETÖ içinde yer almış ve daha sonra yollarını ayırmış olan Latif Erdoğan da “Gülen, İFK’ya adamlarını yerleştirerek içeriden çökertti” itirafında bulunmuş, adeta İhlas’a yapılan büyük ihanetin taşlarının Ali Coşkun ve muhipleri tarafından döşendiğine işaret etmişti.

İFK'YI BATIRDI, BANK ASYA'YI SAHİPLENDİ!

FETÖ’den kopmadığını icraatlarıyla ortaya döken Coşkun, 17/25 Aralık sürecinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşısına alarak açıklamalar yapmış ve Bank Asya’ya müdahaleyi eleştirmişti.

ADINI TAŞIYAN OKULA FETÖ’DEN EL KONDU

İşin daha da çarpıcı yanı, Ali Coşkun’un adının verildiği Coşkun Koleji, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılmıştı. Coşkun Koleji İmam Hatip Lisesi’ne dönüştürülürken, Ali Coşkun’a bugüne kadar dokunulmaması ise kafalardaki en büyük soru işareti.