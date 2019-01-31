Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülki idare amirleri buluşmasında konuştu. Türkiye’de sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesimin devlet ile vatandaş arasındaki uçurumun kapanmasından rahatsız olduğunu söyleyen Erdoğan şunları söyledi: “Bu kesim cumhur ile cumhuriyetin barışmasını, kucaklaşmasını kendi varlıklarına, ikballerine, çıkarlarına yönelik büyük bir tehdit olarak algılıyor. En sert tepkiyi de normalleşme yolunda atılan adımlar karşısında gösteriyorlar. Ülkemizde sosyal gerilimleri düşürecek, milletimizin bütün renkleri ile kenetlenmesine sağlayacak çabalar niyeyse bunları çok öfkelendiriyor. Bu kesimler kendi ipoteklerinde olduğunu düşündükleri sanat, müzik, resim ve edebiyat gibi alanlarda bir başkasının bırakın varlık göstermesini, söz söylemesini dahi kabul edemiyor. Çünkü bunların nazarında sanatçı ancak kendi çizdikleri sınırlar içinde hareket ettiği sürece sanatçıdır. Kalıplarına sığmayan, ideolojik ön kabullerine uymayan her şeye düşmanlık etmeyi de bunlar muhaliflik zannederler.

LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin yetiştirdiği dünya çapındaki sanatçılarımızdan Sayın Fazıl Say’ın konserine iştirak ettik. Aynı gün ülkemizi ziyaret eden ABD’li senatör Graham’ı da davet ettim. Cumhurbaşkanı olarak ülkemizi uluslararası alanda temsil eden sanatçımızın yanında yer almaktan memnuniyet duydum. Ancak malum kesimler, daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar. Şahsıma ve konsere katılan herkese edebe ahlaka ve vicdana sığmayacak laflar ettiler. Sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında da ayrım yapmıyoruz.”

TELEFONUNUZ KAPALI OLMASIN!

Kaymakamlardan günün 24 saati, haftanın yedi günü milletle iç içe olmalarını isteyen Erdoğan şöyle konuştu: Kaymakama sekiz saat mesai, yok öyle bir şey. Kaymakam vatandaşı ile yatar, vatandaşı ile kalkar. Biz de öyleyiz. Telefonumuz bizim kapalı olmaz. Sakın telefonunuz kapalı olmasın. Aradığı zaman sizi ilgili ilgisiz herkes bulabilecek. Bu kaymakam için böyle, vali yardımcıları için böyle, valiler için böyle. Aynı şey emniyet müdürlerimiz için de geçerli. Aksi takdirde bu ülke yönetilmez. Cumhurbaşkanının temsilcisi olarak görev yaptığınız yerlerdeki diğer kamu görevlileriyle aranızda oluşan özlük hakkı ayrışmasının farkındayız. Bu konuda İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir çalışma var. Özlük hakları meselelerinizi çok yakında neticeye kavuşturmuş olacağız.