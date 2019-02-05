Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarını değerlendiren Kurtulmuş “Partimiz anketlere bakarak, nerede eksik var, nerede yoğunlaşmak gerekiyor, bunlar tespit edilebiliyor. Şu anda AK Parti seçimin açık ara birinci partisidir” dedi. 24 Haziran seçimlerinde HDP ile CHP arasında örtük kurulan ittifakın açık bir hâle geldiğini belirten Kurtulmuş “Şişli’de, Beşiktaş’ta CHP seçmeninin bir kısmı, ‘Aman AK Parti düşsün, HDP barajı aşsın diye blok olarak HDP’ye oylar verildi. Bunlar, Türkiye’nin birçok yerinde yapıldı. Geçen sefer örtülü bir ittifak söz konusuydu, şimdi bu örtü kalkmıştır. CHP ile HDP’nin ittifakı, açık bir ittifaktır. HDP’nin ‘Ben şuralarda aday çıkarmıyorum’ demesi, açıkça kendi seçmenine ‘Ben aday çıkarmıyorum, CHP adayını ya da AK Parti karşısındaki adayı destekleyin’ demeye yönelik bir çalışmadır” diye konuştu.