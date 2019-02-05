Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yetkilileri Arif Güler, Hasan Balaban ve Erkan Uçar, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Niyazi Tezcan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklar olan Dumlupınar’ın tarihi önemini daha fazla gün yüzüne çıkarmak ve yoğun kültür turizmine uygun bir seviyeye getirmek için yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Heyet daha sonra İlçe merkezindeki Dumlupınar Müzesi, İlk Hedef Anıtı ve Atatürk Karargâh Evi’ni inceleyerek, yapılması planlanan projeler hakkında fikir birliğine vardı.

İlçe Merkezindeki incelemelerden sonra heyet, ilçeye bağlı Ağaç köyünde savaş sırasındaki şehit olan askerlere ait mezarlıkları inceledi. Bu mezarlıkların ziyarete açılabilmesi için Şehitlik Mezar yapımı, alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarının en kısa zamanda başlatılması hususunda görüş birliğine varıldı.

Heyet, Büyük Aslıhanlar Köyündeki Üç Tepeler Şehitliği’deki incelemelerden sonra ilçeden ayrıldı.