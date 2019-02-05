Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi’nin yapımı devam eden otopark inşaatında çalışan Ebubekir Özdemir’in (27) yüzüne iş makinesinin kopan parçası saplandı. Ağır yaralanan genç işçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Sinop’tan babası Cemal Özdemir ile birlikte otopark inşaatında çalışmak için gelen Ebubekir Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SELFİE ÇEKTİRDİ, 'AZ KALDI BİTECEK' DEDİ

Sinop’tan babası Cemal Özdemir ile birlikte Trabzon’a gelerek otopark inşaatında çalışan 27 yaşındaki Ebubekir Özdemir’in sosyal medya hesabından paylaştığı söz yürekleri dağladı. Çalıştığı şantiyede selfie çektiren Özdemir, bir süre sonra şantiye alanının fotoğrafını çekerek, “Az kaldı bitecek inşallah” ifadeleriyle sosyal medya hesabına yükledi. 5 gün önce doğum gününü kutlayan Özdemir, Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından memleketi Sinop’un Ayancık ilçesine gönderilecek.



