Putin, Rusya’ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
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Son dakika... Rusya vizeyi kaldırdı
06.02.2019 - 15:51 | Son Güncelleme: 06.02.2019 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Putin, Rusya’ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Putin, Rusya’ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Etiketler : vize,Rusya,
602789 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602789.aspx
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