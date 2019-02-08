Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberin şokunu üzerinden atamayan şantajcı Sabahattin’den gün boyunca çıt çıkmadı. Zira mahkeme belgeleriyle sabit bir suçu “Ben masumum, Türkiye gazetesi yalan yazdı” diyemezdi...

Sabahattin Önkibar’ın “Nasıl olsa unutulup gitti” denilen olay 1981 senesinde vuku bulmuştu.

Kendisini istihbaratçı olarak tanıtan şantajcı Sabahattin, Piyer Pırlant isimli bir iş adamına “Örgütlerle ilişkin var, 600 bin ver, o dosyayı kapatalım” deyip rüşvet istemişti.

Dolandırılacağını anlayan iş adamı, polisle iş birliği yapıp şantajcı Sabahattin’i seri numarası alınmış banknotlarla suçüstü yakalatmıştı.

Planı tutmayan Sabahattin Önkibar, “Şantaj” suçundan 8 ay 7 gün hapis yatmış, 16 Temmuz 1982’de tahliye edilmişti.