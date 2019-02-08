Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da ablasının çantasından evin anahtarını alıp 80 bin liralık altınını çalan zanlı, hırsızlık dedektifleri tarafında yakalanıp tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Esma Hatib eşi Mustafa Najjar ile birlikte Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'ya geldi. Bir süre sonra Esma Hatib'in kardeşleri Muhammed ve Ahmed Hatib de savaştan kaçarak Adana'ya geldi.





4 Şubat günü Esma Hatib eşi Mustafa Najjar ile birlikte kardeşi Muhammed Hatib'in evine gitti. Burada otururken diğer kardeşi Ahmed Hatib ablasının çantasından evinin anahtarını alıp motosiklet ile İstiklal Mahallesi'ndeki evine giderek yatak odasındaki dolaptan 80 bin lira değerindeki 3 altın kolye, 6 altın bilezik, 1 çift altın küpe, 2 altın yüzük, 1 altın küpe ve 1 altın bilekliği çalıp siyah bir poşete koyarak Toros Mahallesi'ndeki parfüm satan bir arkadaşının dükkanında sakladı. Daha sonra da tekrar evine gidip çaldığı anahtarı ablasının çantasına koydu. Ablası ve eniştesi bir süre sonra kalkıp evine gitti. Abla Hatib yatak odasına geldiğinde dolabın kapısının açık olduğunu görünce altınları kontrol etti.



Altınların olmadığını gören Hatib hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kapıda ve evin herhangi bir yerinde zorlama olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine hırsızlık dedektifleri zanlının Suriyeli şahısların akrabaları olabileceği üzerinde durdu. Polis şahısların bütün akrabalarını alarak tek tek sorguladı. Yapılan sorgulamada kadının kardeşi Ahmed Hatib'ten şüphelenildi. Polis Hatib'i tekrar sorguya alınca zanlı altınları kendisinin çaldığını, bir parfümcü arkadaşının iş yerine de gizlediğini söyledi. Polis o dükkana gidip altınları da aldı. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Altınlar ise polis tarafından sahiplerine teslim edildi.



