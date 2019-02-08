Buna göre Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul  Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mardin  Artuklu Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Munzur Üniversitesi ve Van  Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş  şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 22 Şubat Cuma günü mesai bitimine  kadar YÖK Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Başvurular bizzat veya posta ile yapılabileceği gibi,  "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da  gerçekleştirilebilecek. Adaylar başvurularında, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor  olduklarına dair belge ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan, "Kamuda  ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar  ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını  sağladığını gösterir belge gibi dokümanları da hazır bulunduracak.