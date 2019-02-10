"Şimdi 31 Mart'a gidiyoruz. 31 Mart'a giderken, önümüzde bir buçuk  aylık bir süre var. Bu süre içerisinde çok yoğun bir mücadele var. Sahayı  görüyoruz. Kimler kimlerle iş tutuyor. Tüm terör örgütleri bir safta toplandı. Üç  benzemezler bir araya geldi. AK Parti Cumhur İttifakı'yla yerli ve milli bir  duruşla mücadele veriyor. Bugün yaşananlara baktığımızda dün yaşananlara  baktığımızda meseleyi çok rahat anlıyoruz. Dün güvenlik terörü neyse ekonomik  terör neyse bugün bir gıda terörüyle karşı karşıya kaldık. Yaşadık değil mi?  Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artık yarından itibaren İstanbul ve Ankara başta  olmak üzere bunların kafasına yumruğu indireceğiz."

 

Yarın belediyelerin hazırladığı noktalara gidilince yapılan  hazırlıkların görülebileceğini aktaran Albayrak, vatandaşların sebze ve meyvenin  fiyatını orada göreceğini söyledi.

Albayrak, partililerin sadece sandığa değil, sahaya da sahip çıkması  gerektiğine işaret ederek, "Bu ittifaka karşı bütün bu algı ve iftira  operasyonlarına karşı 31 Mart'ta İstanbul başta olmak üzere tarihi bir oyla zafer  kazanmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.
 