Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Şimdi 31 Mart'a gidiyoruz. 31 Mart'a giderken, önümüzde bir buçuk aylık bir süre var. Bu süre içerisinde çok yoğun bir mücadele var. Sahayı görüyoruz. Kimler kimlerle iş tutuyor. Tüm terör örgütleri bir safta toplandı. Üç benzemezler bir araya geldi. AK Parti Cumhur İttifakı'yla yerli ve milli bir duruşla mücadele veriyor. Bugün yaşananlara baktığımızda dün yaşananlara baktığımızda meseleyi çok rahat anlıyoruz. Dün güvenlik terörü neyse ekonomik terör neyse bugün bir gıda terörüyle karşı karşıya kaldık. Yaşadık değil mi? Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artık yarından itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bunların kafasına yumruğu indireceğiz."

Yarın belediyelerin hazırladığı noktalara gidilince yapılan hazırlıkların görülebileceğini aktaran Albayrak, vatandaşların sebze ve meyvenin fiyatını orada göreceğini söyledi.

Albayrak, partililerin sadece sandığa değil, sahaya da sahip çıkması gerektiğine işaret ederek, "Bu ittifaka karşı bütün bu algı ve iftira operasyonlarına karşı 31 Mart'ta İstanbul başta olmak üzere tarihi bir oyla zafer kazanmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.

