Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal ile İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı  Semih Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Batıkent'teki baba ocağına gelen Bakan Akar ve komutanlar,  kurulan taziye çadırında şehidin ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileklerini  iletti.

Şehitlerin vatan ve millet için büyük fedakarlıklar gösterdiğini ifade  eden Akar, "Arkadaşlarımız, yurt içi ve sınır ötesinde yapılan terörle mücadele  harekatında bugüne kadar çok büyük kahramanlık ve fedakarlık yaptı. Çok tecrübeli  arkadaşlarımız. Hem eğitimde hem bakımda hem de diğer faaliyetlerde çok başarılı  olan bu arkadaşlarımız dün maalesef elim bir kaza sonucu şehitlik mertebesine  eriştiler. Bugüne kadar yaptıkları, silahlı kuvvetlerimize katkıları hiçbir zaman  unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele konusunda gelinen noktadaki katkılarının da asla  unutulmayacağını vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Gözlerini budaktan esirgemeden dağda, karda, kışta, bayırda devamlı  suretle kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yaptılar. Yine dün de benzer  şekilde daha önce meydana gelen bazı olaylardan dolayı motorların testi,  tecrübesi için çıktıkları bir uçuşta maalesef bir kazayla karşılaşıldı ve bunun  sonucunda da şehit oldular. Şu anda bu kazayla ilgili çok geniş çaplı teşkil  edilen bir heyet bugün sabah saat 06.00'dan itibaren vazifesine başladı ve hava  alayı bölgesinde çalışmalarını ayrıntılı şekilde sürdürüyorlar. Bunun sonucunda  kazanın nasıl olduğu konusunda daha geniş, ayrıntılı bilgi sahibi olacağız.  Bunları tabii ki sizlerle, kamuoyuyla paylaşacağız."

"Bu acıları birlikte yeneceğiz"

Akar, şehitlerin ve gazilerin Türk Silahlı Kuvvetleri için ayrı önemi  olduğunu belirterek, "TSK, muvazzafıyla emeklisiyle şehit aileleri ve gazileriyle  bir bütün, bir aile. Dolayısıyla birlikte bu acıları yeneceğiz, birlikte bu  acılara karşı duracağız ve silahlı kuvvetlerin etkinliğini, caydırıcılığını ve  saygınlığını sürdürmesine hep beraber omuz omuza elimizden gelen katkıyı  sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şehitlere rahmet, ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve tüm  millete başsağlığı dileyen Akar, "İnşallah bunlar son olacak. Bu konudaki  aldığımız tedbirler, her geçen gün artmakta. Çok ayrıntılı tedbirler alınmakta.  Bu konudaki ilgili arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti göstermekte, bundan  sonra da aynı şekilde göstermeye devam edecekler. İnşallah bu kaza da son  olacak." dedi.