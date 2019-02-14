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MSB'den helikopter kazası ile ilgili açıklama
14.02.2019 - 14:34 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı:"İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. Önceden de ifade edildiği üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır. Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir."
Etiketler : Son dakika,MSM,helikopter kazası,
604662 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604662.aspx
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