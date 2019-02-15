Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 15 Şubat Cuma ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.