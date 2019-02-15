Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar çerçevesinde PKK/KCK terör örgütü işbirlikçilerinin yakalanması ve faaliyetlerinin tespiti için 13-14 Şubat tarihinde Bulanık ve Korkut ilçelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda 13 şahıs yakalanırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 adet piyade tüfeği, tüfeğe ait 5 adet şarjör, 122 adet 7,62 mm. çapında fişek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 151 adet tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 37 adet av tüfeği fişeği, 1 adet hücum yeleği, 65 paket bandrolsüz sigara, muhtelif miktar örgütsel doküman ve giysi ele geçirildi.
Muş’ta terör operasyonu: 13 gözaltı
15.02.2019 - 11:59 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’un Bulanık ve Korkut ilçelerinde terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : jandarma,operasyon,uyuşturucu,
604854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604854.aspx
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