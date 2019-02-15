Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuhlar köyünde Y. V.'nin evinde ruhsatsız silah olduğu ihbarı üzerine eve baskın yaptı. Yapılan baskında evde 2 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 adet 12 kalibrelik yivsiz av tüfeği, 1 adet tabanca görünümlü 20 kalibrelik yivsiz silah, 97 adet 9 mm çapında fişek, 35 adet 7,65 mm çapında fişek, 36 adet 12 kalibre çapında fişek, 13 adet 20 kalibre çapında fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, Y.V. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarmadan ruhsatsız silah baskını
15.02.2019 - 13:00 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 13:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'nin Nuhlar köyünde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Düzce İl Jandarma Komutanlığı,Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,Nuhlar köyü,
604871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604871.aspx
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