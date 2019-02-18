Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hassa ilçesine ulaştı. Kırıkhan ilçesine doğru güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına komando sevkiyatı
18.02.2019 - 20:36 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 20:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,Suriye,komando sevkiyatı,
605500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605500.aspx
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