Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında durdurulan araçta ve içinde bulunan 2 kişide üst araması yapıldı. Aramada, 2 ayrı paket içerisinde 2 gram eroin maddesi, kağıt içerisinde 1 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

2 kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.