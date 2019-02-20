Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir’de peribacalarının bulunduğu Göreme Millî Parkı içinde yapılan kaçak yapıları ilk gündeme İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Coşkun Sağlamdin getirdi. Olaya el atan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Beton yığınlarını yıkın” talimatı verdi. Yıkım işlemleri başlatılınca Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil ile 15 inşaatın sahibi İHA muhabirini ölümle tehdit etti. Bunun üzerine Sağlamdin, Başkan Cingil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışı açıklama yapan Coşkun Sağlamdin “Ben sadece gazetecilik gö-revimi yaptım. Bölgede yaşanan kaçak yapılaşma haberimin ardından yıkımlar başladı. Ancak Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil’in bu yıkımlara sebep olarak bölge halkına beni hedef göstermesinin ardından Göreme’ye gidemiyorum. Hayatımdan endişe ediyorum. Ben de bu yüzden can güvenliğim bulunmamasından dolayı suç duyurusunda bulundum” dedi.

İHA Muhabiri Coşkun Sağlamdin'e tehdit! Başkan Cingil ve 15 inşaatın sahibi, iş makineleri yıkıma başlayıp rant çarkları kırılınca İHA Muhabiri Coşkun Sağlamdin’i ölümle tehdit etmeye başladı.

‘BAŞKAN’DAN SAVUNMA

Hakkındaki iddiaları cevaplayan Başkan Cingil ise, şunları söyledi: Yıkım kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Beldemizde bu süreç devam ederken şahsıma yönelik ‘ölüm tehdidi’ ve ‘rantçılık’ gibi suçlamalar yöneltildi. Hiçbir zaman kabul edemeyeceğim bu iddiaların gündeme getirilmesini üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladım. İnsan hayatını, her şeyin üzerinde tutan bir kişi olarak bu söylentileri şiddetle kınıyorum. Hele bir basın mensubunu hedef göstermem söz konusu olamaz.

OLAYIN FAİLLERİ CEZALANDIRILSIN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, İHA Nevşehir Muhabiri Coşkun Sağlamdin’in ölümle tehdit edilmesini kınadı. TGC “UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göreme Millî Parkı içindeki kaçak inşaatlar, Coşkun Sağlamdin tarafından haberleştirilmiş, ardından yıkımına başlanmıştır. Sonrasında meslektaşımız ölümle tehdit edildiğini açıklamıştır. Durum vahimdir. Kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yönelik yapılan sözlü ve fiziksel saldırılar halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir saldırıdır. Meslektaşımıza yönelik saldırının faillerinin en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Skandalı yazan İHA muhabiri Coşkun Sağlamdin'e ölüm tehdidi

GAZETECİ TEHDİT EDİLİYORSA DOĞRU BİR İŞ YAPMIŞTIR

Coşkun Sağlamdin’e bir destek de meslektaşlarından geldi. Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici “Geçtiğimiz günlerde Kapadokya’da yaşanan olay gerçekten bizi çok üzdü. Gazeteci arkadaşımız Coşkun Sağlamdin’e karşı yapılan bu haksız eleştiriyi şu an için şiddetle kınıyoruz. Gazetecilere yapılan bu tür saldırılar, eleştiriler yersizdir. Bizler Nevşehir’deki gazeteciler ve basın camiası olarak Coşkun arkadaşımızın arkasındayız” dedi.

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca da “Arkadaşımız Coşkun Sağlamdin kamu vicdanı ve toplumu düşünerek görevini layıkıyla yapmıştır. Esas görevini yapmayanlar bundan utansın. Allah vergisi peribacalarının arasına kaçak inşaat yaparak, sit alanlarını gözetmeksizin çirkin yapılaşmaya göz yumarak zaten suç işlemişlerdir. Bunu görmezlikten gelenler kendi vicdanlarını özellikle sorgulasınlar” ifadelerini kullandı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise “Gazeteci tehdit ediliyorsa doğru bir iş yapmıştır. Kardeşimizi tarihimize, turizme, bütün bu coğrafyanın değerlerine sahip çıktığı için kutluyorum” şeklinde konuştu.