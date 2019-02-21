Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yoğun sis etkili olamaya devam ediyor. Kentin siste kaybolan tarihi mekanları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Sabah saatlerinde başlayan sis kentte seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu.





Sis altında kalan tarihi yapılar ve caddeler oluşturduğu manzarayla mest etti.



Öte yandan, sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.



TRAFİK KAZALARI MEYDANA GELDİ

Görüş mesafesi 10 meterye kadar düşerken, bazı yerlerde trafik kazaları meydana geldi.



Sis Boğaz'ı örterken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görüş mesafesi çok düştü.