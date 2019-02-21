Daha önce açıklanan genelgede yer alan hususlar ise şöyle:
- Parti simgesi, logosu diğer partinin seçim ofisinde kullanılmayacak.
- Seçim ofislerinde büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayının birlikte çekilmiş fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin birlikte çekilmiş fotoğrafları kullanılacak.
- İttifakın olmadığı yerlerde her parti kurumsal kararlarına göre hareket edecek.
- Her siyasi parti aday çıkardığı ilçelerin seçim bürolarında, ilçe adayı ve büyükşehir belediye başkan adayının ortak resimlerini kullanacak.
- İki partinin ortak Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturulmayacak, ancak bu merkezler ortak program yapabilecek.
- Özel bir logo kullanılmayacak. Aday AK Parti’nin ise “Cumhur İttifakı AK Parti Adayı”, MHP’nin ise “Cumhur İttifakı MHP Adayı” ifadeleri kullanılacak.
- Ortak miting yapılacak yerlerde sadece Türk bayrakları kullanılacak, parti simge ve sembolleri kullanılmayacak.
- Ortak programlarda Özhan Eren’in “Canımın İçi Türkiye’m”, Şemistan Alizamanlı’nın “Zafer Bismillah”, Altan Çetin’in “Cumhur İttifakı” ve Mustafa Yıldızdoğan’ın “Türkiye’m” adlı şarkıları çalınacak.
- Tüm seçim çevrelerinde ittifak hukukunun korunması için birlikte hareket edilecek.