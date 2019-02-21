Ayrıntılar geliyor...
Çavuşoğlu: Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz
21.02.2019 - 11:50 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de şirketleri de görsün." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,Dışişleri Bakanlığı,Kıbrıs,
606100 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606100.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER