Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke KARS

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük kış tatbikatı olan “Kış 2019”, Şehit Astsubay İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında düzenlenen “Seçkin Gözlemci Günü”ne Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları katıldı. Belirlenen hedeflere ilk olarak helikopterlerle komandolar getirildi. Sonrasında bordo bereliler helikopterden iple inerek hedefe yöneldi. Ardından ikinci safhaya geçildi. Buradaki faaliyet topçu atışlarıyla başladı. ATAK’lar hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle imha etti. Tatbikatın sonunda katılımcı ülkelerin bayraklarıyla paraşüt atlayışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar ile telefonla görüşerek TSK’yı tebrik etti. Erdoğan, ülkelerin temsilcileri ve birliklere de telefondan hitap etti.

Millî SİHA’dan TAM İSABET

Tatbikatta görev alan millî SİHA Bayraktar TB2, yaptığı atışla göz doldurdu. Eksi 17 derecelik görev irtifasında uçan Bayraktar TB2 SİHA, soğuk ve zorlu hava şartlarında yaklaşık beş kilometre uzaktaki hedefi 18 bin fit yükseklikten tam isabetle vurdu. Bayraktar TB2, başarılı atışı, ROKETSAN tarafından yerli üretilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) ile gerçekleştirdi. Bayraktar TB2’nin görevini hiçbir teknik problem yaşamadan başarıyla yerine getirmesi, tatbikata dost ve müttefik ülkelerden katılan yabancı askerî heyetlerin takdirini topladı.