Edinilen bilgiye göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ /PDY şüphelisi olarak aranan asteğmen Balıkesir Merkez'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yakalandı. Yakalanan FETÖ'cü asteğmen sorgulanmak üzere Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi.
Balıkesir'de FETÖ'cü asteğmen yakalandı
22.02.2019 - 10:53 | Son Güncelleme: 22.02.2019 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan asteğmeni yakaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,FETÖ,PDY,
606340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606340.aspx
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