Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 248'i karara bağlandı.

Sona eren davalarda, bin 949'u ömür boyu olmak üzere 3 bin 82 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Yargılamaları tamamlanan davalarda 959 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 55 general, 618 subay, 130 astsubay, 56 uzman çavuş, 5 polis memuru da yer aldı.

41 dava sürüyor

Eski 13 general, 312 subay, 104 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan 990'ına müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 133 kişi hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı. Davalardan 41'inde ise yargılamalar sürüyor. Bu davalardan 7'si İstanbul, 17'si ise Ankara'da görülüyor.