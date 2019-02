Türkiye Gazetesi

Zehra Zümrüt Selçuk, 18 yaş üstü yetişkinlere ve 18 yaş altı çocuklara olmak üzere 2 yönetmeliğin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığını, paydaş tüm kurum ve kuruluşların görüşlerinin alındığı belirtti. Bakan Selçuk, “Engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Rapor Formu yeniden düzenlendi, raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi. Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda kurumlar tarafından görülebilecek” ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLAR İÇİN ENGELLİ YERİNE 'ÖZEL GEREKSİNİMİ VAR' İFADESİ KULLANILACAK"

Çocuklar için ayrı olarak düzenlenen özel gereksinim raporu (ÇÖZGER) hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, sağlık durumlarını tespit etmek için uzmanlar tarafından 25 farklı alanda çalışma yapıldığını, her bir hastalığın hangi sıklıkta görüldüğünün incelendiğini belirtti. Bakan Selçuk, çocuklar için engelli yerine “özel gereksinimi var” ifadesinin kullanılacağını söyledi.

Hastalık ihtiyaçları göz önüne alınarak değerlendirme yapılacağını belirten Bakan Selçuk, 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için gelişim değerlendirmesi yapılarak gereksinim düzeyinin tespit edileceğini ve 0-18 yaş arası tüm çocuklarımız için engel durumu söylemlerine son verildiğini, gereksinimlerine göre rapor alma imkanının getirildiğini ifade etti. Bakan Selçuk, “Böylece erken tanı konularak, çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyonlarında en verimli çağlarında hizmetlerden faydalanmaları sağlanmış olacak” değerlendirmesini yaptı.

“SEYAHAT İÇİN ‘ÖZEL KOŞUL GEREKSİNİMİ VAR’ TESPİTİ YAPILACAK”

0-18 yaş aralığındaki çocukların özel araç ile seyahat edebilmeleri için “özel koşul gereksinimi var” durumunun tespitinin yapılacağını söyleyen Bakan Selçuk, immünoloji, genetik hastalıklar ve yenidoğan alanlarının da yönetmeliğe eklenerek hizmete gereksinimi olan çocukların kapsama alınması sağlanarak bu hizmete erişimin artırıldığını vurguladı.

“YENİ YÖNETMELİK İLE ‘BAKIMA MUHTAÇ / İHTİYACI OLAN ENGELLİ’ TANIMI GETİRİLDİ”

Erişkinler için güncellenen yönetmelik hakkında da açıklama yapan Bakan Selçuk, “özürlü” ifadesinin “engelli” olarak değiştirildiğini, “ağır özürlü” ifadesi yerine “bakıma muhtaç / ihtiyacı olan engelli” tanımının getirildiğini açıkladı.

“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ FARKLI KURUMLARA VERMEK İÇİN AYRI AYRI RAPOR HAZIRLAMAYACAK”

Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FIM) kullanılarak objektif değerlendirmelerin yapılacağının altını çizen Bakan Selçuk, “Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara sunmak amacıyla tekrar tekrar rapor almayacak. Engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Rapor Formu yeniden düzenlendi, raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi.” dedi.

"RAPORLARI ANLIK OLARAK KAYDETME ZORUNLUĞU GETİRİLDİ"

Kurumların raporları elektronik ortamda görebilmeleri için sağlık bilgi sistemine anlık kaydetme zorunluluğu getirildiğinin altını çizen Bakan Selçuk, terör, kaza, yaralanma sonucu meydana gelen zararların tazmini için standart rapor formatının düzenlendiğini duyurdu.

"ENGEL ORANLARI HASTALIKLARA GÖRE GÜNCELLENDİ"

Kardiyoloji, nefroloji, hematoloji, psikiyatri ve onkoloji gibi alanlarda engel oranlarının güncellendiğini ifade eden Bakan Selçuk, Akondroplazi hastalığı için engel oranının yüzde 40 olarak belirlendiğini söyledi.

Bakan Selçuk, Onkoloji ve böbrek yetmezliği hastalıklarının tüm evrelerinin, bakıma muhtaçlık raporu alınırken puanlama sistemine dahil edildiğini ifade etti.

“Yetişkin cam kemik hastaları da evde bakım desteği alabilecek”

Bakan Selçuk, yeni düzenleme ile yetişkin cam kemik hastalarının engel oranının yüzde 50 olarak belirlendiğini, bu hastalık için “özel koşul gereksinimi vardır” durum tespiti yapıldıktan sonra evde bakım desteği de alabileceklerini belirtti.

"DOWN SENDROMLULAR SÜREKLİ RAPOR ALABİLECEK"

Down sendromu hastalarının artık sürekli rapor alabileceklerini ifade eden Bakan Selçuk, düzenleme ile down sendromu tanısı alanların bir kez rapor almış olmalarının verilen tüm hizmetlerden faydalanmaları için yeterli olacağını belirtti.

Bakan Selçuk, yetişkinler ve çocuklar için düzenlenen yönetmeliğin hayırlı olmasını temenni etti.