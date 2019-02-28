Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Külliye’de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen kanaat önderleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Görüşlerinizi tek tek dinlemek arzusundayım. Bu, hem ülkemiz hem milletimiz hem de bölgede yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı bir istişare olacak” dedi.

“Biz tökezlersek, ülkemiz sadece sarsılır ama emin olun böyle bir durumda Irak’tan Suriye’ye kadar tüm mazlumlar yerle yeksan olur.” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz tökezlersek Avrupa’dan Amerika’ya kadar tüm Batı’da yükselişe geçen İslam düşmanları âdeta zincirlerinden boşalmışa döner. Biz tökezlersek, coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek hiç şüpheniz olmasın, bölgemizdeki diğer halkların yaşadıkları felaketin bin beteriyle karşılaşırız. Bunun için Türkiye’nin mutlaka dimdik ayakta kalması şarttır.

Seçim dönemleri, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemler olduğuna dikkati çeken Erdoğan “31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz” ifadesini kullandı.

“Türkiye’de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken bu partileri bir araya getirenlerin amacı, herhâlde üç-beş belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek.” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

Sizlerden alelade bir siyasi rekabet için değil, işte bu mücadelemiz için destek istiyoruz. Çünkü bu mücadelenin sonunda kazanan milletimiz olacaktır. Şayet bir kayıp olursa da bunun bedelini aynı şekilde 82 milyon hep birlikte ödeyeceğiz. Beka meselesi dediğimiz işte budur. Biz 31 Mart seçimlerine işte bu anlayışla bakıyoruz.

ÇAD LİDERİ ITNO TÜRKİYE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya gelen Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno’yu törenle karşıladı. İki lider 4 anlaşmaya imza atarken ticaret hacminin 100 milyon dolara çıkarılması için mutabık kaldı. Erdoğan, “Kıta (Afrika) ülkelerine yönelik sergilenen kibirli, mücadeleci tavırları asla tasvip etmiyoruz. Çad ve Afrika ülkeleriyle iş birliğini daha da ileriye taşımaya kararlıyız” dedi. Erdoğan, Çad’ın FETÖ ile mücadeleye verdiği desteği de övdü.