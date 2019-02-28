Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un Vietnam’ın başkenti Hanoi'deki zirvesinin ikinci gününde görüşmeler başladı. Sofitel Metropole otelde yerel saatle bir araya gelen ikili yaklaşık 45 dakika yüz yüze toplantı yaptı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, Hanoi’deki toplantının ikinci günü başladı. Bir araya gelen iki lider sempatik bir görüştürme gerçekleştirerek basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ancak iki liderin bugün imzalanması beklenen ön beyannameyi imzalamayacağı öğrenildi. Trump ise Kuzey Kore rejimi ile nükleer bir anlaşmaya varmak için acelesinin olmadığını altını çizerek, “Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak” dedi. Açıklamayı yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, açıklama yapmaktan kaçındı.

KİM İLK KEZ BATLI GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Kim, basına yaptığı ilk açıklamada, "Mükemmel bir sonuç elde etmek için elimden geleni yapacağım" sözünü verdi. Kim bir basın toplantısında ilk kez Batılı bir gazetecinin sorusuna cevap verdi. Kim, Washington Post muhabiri David Nakamura'nın, “Trump'la anlaşmaya varabilmek konusunda kararlı mısınız” sorusuna, “Bunu söylemek için çok erken. Karamsar olduğumu söyleyemem” diye cevap verdi. Başka bir Amerikan gazetecinin sorusuna cevaplayan Kim, “Nükleer silahsızlanmaya hazır olmasam burada bulunmazdım” demesi üzerine, Trump şaşırarak, “İyi cevap, vay canına. Bu, senden duyduğum en iyi cevap olabilir” dedi.

TRUMP: HERHANGİ BİR ANLAŞMA İMZALAMAMA KARARI ALDIK

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık" açıklamasında bulundu.Trump, "Buradan barış için iyi haberler gelebileceğini söyleyebiliriz. Herhangi bir şey imzalamanın iyi olmayacağını düşündük. Yapıcı bir zaman geçirdik. Enteresan bir iki gün geçirdik. Herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık. Bazı seçeneklerin hiçbirini kullanmama kararı aldık. Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Bizim istediğimiz her şeyi yapmadıkları için anlaşma çıkmadı" dedi.

POMPEO'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Birlikte çalışacağımız konusunda anlaşarak masadan ayrıldık” dedi.