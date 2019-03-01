Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bazıları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 70 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Hasan el-Ahmet yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve burada güzel günler geçirdiğini söyledi.

Kaldıkları süre içerisinde her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini anlatan Ahmet, "Türk halkından Allah razı olsun bizi barındırdılar, aç ve açıkta bırakmadılar. Çok şükür 7 yıldır kötü birşey görmedik. Allah kendilerden binlerce razı olsun. Ama ne olursa olsun vatan unutulmuyor, o yüzden dönüyoruz." dedi.

Abbas el-Ahmet de 7 yıl önce geldikleri Türkiye'de İstanbul, Adana gibi birçok kenti gezdiğini ifade ederek, "Ülkemde görmediğimi burada gördüm. Allah Türk halkından binlerce kez razı olsun. Onlar ülkemizi temizledi." diye konuştu.

Muhammed el-Muhammed de Türkiye'de güzel günler geçirdiğini, vatanında gibi hissettiğini ve hiç yabancılık çekmediğini ancak kalan kız kardeşinin rahatsızlanması nedeniyle ülkesine dönüş yapmaya karar verdiğini anlattı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 315 bin Suriyeli ülkesine döndü.