Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen H.U. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın gözaltı işlemlerinin TEM Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü öğrenildi.