Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen H.U. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın gözaltı işlemlerinin TEM Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü öğrenildi.
Sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı
08.03.2019 - 18:51 | Son Güncelleme: 08.03.2019 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ’ın propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : DEAŞ,gözaltı,
609274 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/609274.aspx
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