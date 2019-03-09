Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN Ankara

İddianameye yer alan şüpheli mühendislerden İlteriş K. ifadesinde “Bedri Y. beni işyerinde bulunduğum zamanlarda sohbet toplantılarına davet etti. 2011 yılında hiç tanımadığım birisi sabit hat ve veya hatırlamadığım bir GSM telefondan aradı. Numaramı Bedri Y.’den aldığını söyledi. Sohbet toplantılarına davet etti” dedi. Bedri Y. ile 17/25 Aralık darbe girişimi süreci, gezi olayları ve başkanlık seçimindeki tavır ve tutumlarından dolayı zıt görüşte olduğunu ifade eden İlteriş K., “Bir daha beni sohbet toplantılarına davet etmedi. Gözaltında bulunduğum zaman zarfında Bedri Y.’ye beni arayan şahsın ismini sordum, kendisi bana hitaben ‘kimsenin başını yakamam’ dedi. Bütün ısrarlarıma rağmen beni arayan şahsın ismini öğrenemedim. Ayrıca Bedri Y.’ye her şeyi itiraf etmesini söyledim” ifadelerini kullandı.