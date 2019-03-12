Anadolu Ajansının İslamabad Ofisi'nin açılış töreninde bir konuşma  yapan Çaudri, Pakistan'ın yeni vize politikasının sonucu olarak ilk başta 5 ülke  vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini  söyledi.

Aralarında Türkiye ve İngiltere'nin de bulunduğu 5 ülke  vatandaşlarının internetten başvurarak vizeyle Pakistan'a gelebileceğini söyleyen  Favad Çaudri, "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vatandaşları için  e-Vize'ye geçiyoruz. Başbakan İmran Han, 14 Mart'ta yeni vize rejimimize ilişkin  projemizi açıklayacak." diye konuştu.

Çaudri, Pakistan'ın yeni vize politikasının sonucu olarak Türk  vatandaşlarının Pakistan'a gelmelerinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

"Pakistan'ın keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri var"

Çaudri'nin açıklamasını AA muhabirine değerlendiren Türkiye'nin  İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ise "Pakistan hükümeti ocak ayı  sonunda bazı ülkelere vize kolaylığı sağlayacağını açıklamıştı. O çerçevede ilk  somut bilgiyi Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı AA'nın açılışında paylaştı."  ifadelerini kullandı.

Yurdakul, yeni vize rejiminin ilk adımının e-Vize uygulaması olduğunu  kaydederek, ikinci adım olarak kısa sürede havalimanında vize uygulamasına  geçileceğini dile getirdi.

e-Vize uygulamasının Türk iş insanlarının Pakistan'a ilgisini daha da  artıracağını söyleyen büyükelçi Yurdakul, "Türk yatırımcı ve iş insanlarının  zaten Pakistan'a bir ilgisi vardı, bu ilgi daha da pekişecek. Pakistan güzel bir  ülke, insanları misafirperver, keşfedilmeyi bekleyen birçok doğal güzellikleri  var. Pakistan makamları da Türkiye'den daha fazla insanı burada misafir etmek  istiyor." şeklinde konuştu.

İhsan Mustafa Yurdakul, yeni vize uygulamasıyla özellikle Türk iş  adamlarının vize için harcadığı zamanın ortadan kalkacağını ve iki ülke  ilişkilerine olumlu etki yapacağını da sözlerine ekledi.