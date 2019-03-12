Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

- Bu akşam bizleri İstanbul'da yaşayan Sivaslı Yiğidolarla buluşturanlara teşekkür ediyorum.

- Bugün dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Sabah önce Kartal'ta Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılışını icra ettik. Banliyö tren hattının devreye girmesiyle İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandırıyoruz. Banliyö tren hattımızın devreye girmesiyle hem E-5'in hem de Tarihi Yarımada'nın trafiğinde rahatlama bekliyoruz. Ardından Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de halkımızla buluştuk. Son bir ayda İstanbul genelinde 10 ilçemizi ziyaret ettik. Muhalefet daha yeni yeni Ankara'dan çıkarken biz bugüne kadar 39 vilayetimizde vatandaşlarımızla buluştuk.

- Sadece sahil kenarlarını değil bize oy versin vermesin her bir insanımızı ziyaret ettik ediyoruz. Hakkari ve Şırnak'ta muhteşem katılımlarla mitinglerimizi yaptık.

- Muhalefet sabah akşam bir başka firma ile anket falı açarken biz haftanın 7 günü meydandayız. Şahit olduğumuz manzara şudur: 31 Mart seçimlerinin önemini halkımız artık idrak ediyor. Bunun bir beka seçimi olduğunu çok iyi biliyor.

LAFA BAK! SENİN GÖREVİN NE?

- Halkımız sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor. Oy yoksa yol da yok diye azarlananlar dört gözle sandığı bekliyor. Lafa bak! Senin görevin ne? Senin görevin hizmet! Bizde zihniyet şu: Efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

- Kamera önünde mukaddes değerleriyle dalga geçilenler 31 Mart'ı bekliyor.

- Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da bu seçimler çok önemlidir. Bu seçimler bölücülerle anlaşıp milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir.

31 Mart'ta sandıkta sadece belediye başkanlarını, meclis üyelerini belirlemekle kalmayacağız. CHP'nin, İyi Parti'nin listelerinde bölücü örgütün elemanları var. Ama bunun farkında olamayacaklar. Bu oyunu 31 Mart'ta bozmamız lazım. Şimdi sizleri ben Taksim'e götürüyorum. Taksim'i izleyelim.

- CHP ve İttifak; bunlar bayraklarımızı yakıyor. Biz Cumhur İttifakı olarak bayraklarımızla tankların önünde duruyoruz. İşte farkımız bu. İşte 31 Mart bunun için bir beka meselesidir. Onun için benim yiğidolarım başta Sivas olmak üzere herkesi telefonlarla arayacağız ve bu beka mücadelesinden galip çıkacağız.

- Biz bayraklarımızı yakanlara bunun hesabını sandıkta sorarız ve soracağız.

- Fatih'in emaneti bu mübarek şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlere yine güzel bir ders vereceğiz.

Bay Kemal İstiklal Marşı'nı bilmiyor ki! Zaten HDP denilenler İstiklal Marşımızı okumuyor, bayrağımızı astırmıyor. Benim yiğidom bunlara oy verir mi ya! Bunun hesabını sormaya var mıyız?