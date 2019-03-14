Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 Mart 2019 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı miting için Hakkari’ye gitmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan midibüsle Başkale istikametinden gelen yolcu minibüsü, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar yol ayrımında çarpışmıştı. 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 6’sı polis 15 kişinin de yaralandığı kaza, saniye saniye şehir polis kamerasına yansıdı.