11 Mart 2019 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı miting için Hakkari’ye gitmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan midibüsle Başkale istikametinden gelen yolcu minibüsü, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar yol ayrımında çarpışmıştı. 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 6’sı polis 15 kişinin de yaralandığı kaza, saniye saniye şehir polis kamerasına yansıdı.
Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsü böyle çarpıştı
14.03.2019 - 19:53 | Son Güncelleme: 14.03.2019 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi için Hakkari’ye gitmekte olan polisleri taşıyan midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 6’sı polis 15 kişinin de yaralandığı kaza şehir polis kamerasına yansıdı.
Etiketler : Van,
610452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610452.aspx
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