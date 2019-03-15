Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl mart ayında Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde düzenlenen BM Kadının Statüsü Komitesi oturumlarının bu yılki toplantılarına katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yirmiye yakın ülkeden bakanla ikili görüşmeler yaptıklarını, tüm bakanları gelecek aylarda Türkiye’de düzenlenecek ‘’Aile Şûrası’’na davet ettiklerini ifade etti. Yakın zamanda Türkiye’de kadınlara bir müjde de vereceklerini vurgulayan Selçuk, şunları söyledi: Yakında bir projemiz başlayacak. Yavaş yavaş müjdelerini veriyoruz. Daha doğrusu kelimelerini vermeye başladık, öyle diyeyim. Biz son zamanlarda şöyle diyoruz: ‘Kadına değer, aileye değer ve Türkiye’ye değer’. İnşallah buradan ne kastettiğimizi de yakın zamanda biz projeyi daha da geliştirdikçe sizlerle paylaşacağız. Bakan Selçuk, nafaka sürelerinin sınırlandırılması tartışmalarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: Temel arzumuz boşanmaların hiç olmaması. Boşanmalar gerçekleştiği zaman da hiçbir tarafı mağdur etmeyecek şekilde bir çözüm bulunması taraftarıyız. Hedefimiz yeni mağduriyetler meydana getirmeden bu probleme sağlıklı ve kalıcı bir çözüm bulmak.