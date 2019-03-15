HDP Ceyhan İlçe Başkanı Salih Demir, "CHP adayı Kadir Aydar'ı, bunu halklarımıza deklare ediyorum, biz HDP olarak demokratik güç birliğinin adayı Sayın Kadir Aydar'ı destekliyoruz." dedi.
HDP İlçe Başkanı Demir'den CHP adayına destek
15.03.2019 - 16:58 | Son Güncelleme: 15.03.2019 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Ceyhan İlçe Başkanı Demir, "CHP adayı Kadir Aydar'ı, bunu halklarımıza deklare ediyorum, biz HDP olarak demokratik güç birliğinin adayı Sayın Kadir Aydar'ı destekliyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : HDP,
610623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610623.aspx
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