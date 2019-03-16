Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Sağlıktan eğitime bilimden sanata, kültürden kadına kadar önemli işlere imza attı. Bu başarısını yeni dönemde sürdürmek isteyen Aydıner ile bir araya geldik. Gazetemize konuşan Başkan Aydıner “Hedeflediğim projelerin yüzde 97’sini gerçekleştirdim. AK Parti vadettiği her şeyi yapar. Sahada güzel bir seçim havası var. Bir kesim kararsız bir seçmen olsa da onlarla görüşüp kararlı hâle getiriyoruz” dedi. Yeni vizyon projeleriyle ilçeyi daha da ileri taşıyacağını söyleyen Aydıner, hedeflerini şöyle açıkladı:

ALTI BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM

Otogar alanı Teknoloji Üssü olacak. Üniversitelerin, bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sanayi ve ticari firmaların iş geliştirme ve tasarım birimlerinin kümeleneceği bir üs olarak kurgulanacak. Prototipler üretilecek; laboratuvar ve test merkezlerini barındıracak merkezde, yurt dışı iş birlikleri yapılabilecek. Türkiye’deki bütün üniversitelerin, kurumların ve araştırmacıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak etkileşim ve sinerji burayı bilgi teknoloji üretim merkezi hâline getirecek. Teknoloji üssü, tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişinin çalışacağı bir alan hâline gelecek. Böylece bu proje Türkiye’nin 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefine sağlayacağı katma değerle farkını ortaya koyacak.

YEŞİL KUŞAK BİRLEŞECEK

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nin olduğu yer kamyonların uğrak yeri olduğu için trafiği olumsuz etkiliyordu. Bu alana yapılacak olan Bayrampaşa Teknoloji Merkezine millet bahçesini de dâhil ederek halkımızın nefes alabileceği ferah bir alan oluşturacağız. Ayvalı Dere’den başlayacak olan yeşil kuşağı şehir parkıyla birleştireceğiz; bisiklet yolları ve sosyal donatı alanlarıyla renklendireceğimiz projemizle ilçemize ayrı bir değer katmayı planlıyoruz.

TARİHÎ BİNAYA KÜTÜPHANE

II. Mahmut döneminden bu yana 192 senedir Bayrampaşa’da yer alan hastane, askerî okul ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü olarak hizmet veren tarihî binayı kültür merkezine dönüştüreceğiz. İçerisinde devasa kütüphane olacak. Meydanı ve kullanım alanıyla birlikte toplam 42 bin 984 metrekarelik alanda hizmet verecek kültür merkezi Bayrampaşalıların hayatına renk katacak. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Bayrampaşa’dan taşınmasıyla boşalan alanı meydan olarak düzenleyeceğiz. Etkinlik ve faaliyetlerin rahatlıkla yapılmasına imkân verecek biçimde tasarlayacağımız meydan oldukça ferah ve kullanışlı olacak.

ÇİLE EĞLENCE OLACAK

Bayrampaşa ile Eyüpsultan arasında yeni bir raylı sistem projesini hayata geçirerek vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Toplam beş istasyondan oluşacak yeni raylı sistem ile Bayrampaşa, Eyüpsultan, Alibeyköy ve Eminönü arasında ulaşımı çile olmaktan çıkarıp eğlenceye dönüştüreceğiz.

METRO İLE DEVAM ET

Yapacağımız otopark projeleri ilçemizdeki trafik problemine âdeta neşter vuracak. “Park et, metro ile devam et” diyoruz. Orta Mahallemizde yer alan Fatih Parkı’nı baştan sona yenileyecek ve parkın altına 900 araç kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Yıldırım Mahallemizin batı bölgesindeki trafik sıkıntısını ortadan kaldıracak “Üstü park, altı 365 araçlık otopark” projemiz de vatandaşları trafik derdinden kurtaracak. Yıldırım Mahallesi İkizler Sokak’ta zemin altı otopark ve park alanında kalan yaklaşık 7 bin 700 metrekarelik alanın kamulaştırılmasını sağlayarak bu alanda zemin altı otopark ve park projemizi hayata geçirmiş olacağız.

BİLİM PARKI KURULACAK

Altıntepsi Mahallesi Özkan Caddesi’ndeki atölye garajların bulunduğu alana dört katlı 487 araç kapasiteli zemin altı otopark; otoparkın üstüne ise yedi laboratuvar, dokuz atölye, büyük bir kütüphane, idari birimler, toplantı salonları, planetaryum ve çocuk bahçesinden oluşan bilim parkı inşa edeceğiz. Böylece çocukların ve gençlerin bilimin gizemlerini keşfetmesine imkân sağlayacağız. ‘Nesiller Sizi Okuyor’ projemizle de Bayrampaşa’daki ilkokullara üç bin kitaplık birer koridor kütüphanesi yapacağız.

CEZAEVİ CAMİ OLACAK

Eski Cezaevi alanında başarıyla tamamladığımız kentsel dönüşüm projemizin bir parçası olarak yaklaşık 8,5 dönümlük alanda cami yapım projesini hayata geçireceğiz. Binlerce kişinin aynı anda ibadet etmesine elverişli camimizde modern mimari ile geleneksel mimarimizi sentezleyeceğiz.

60 milyonluk meydan

Eski Cezaevi, kentsel dönüşüm projemiz kapsamında. Aksaray’dan havaalanına gidişte iki mahallemizin arasından geçen TEM’in üstüne 12 bin 500 metrekarelik bir meydan yapacağız. Böylece ilçemizi hasret duyduğu dev meydana kavuşturacağız. Toplam maliyeti 60 milyon TL’yi bulan alan Bayrampaşa’nın en büyük meydanı olma özelliğini taşıyacak.

DAHA ÇOK SPOR

Çetin Emeç Stadı’nı tamamen değiştiriyor ve dönüştürüyoruz. Zamanın ötesindeki bu projemizde zemin altı otopark, kapalı spor salonu, yüzme havuzları ve yepyeni Çetin Emeç Stadı yer alıyor. Altıntepsi, Yenidoğan, Orta, Vatan ve Terazidere olmak üzere toplam 5 mahalledeki yaklaşık 90 bin vatandaşımızın doğrudan faydalanacağı bu dev proje bölgenin silüetine ayrı bir aura katacak. Yaklaşık 36 bin metrekarelik bir alana konumlandırılacak projemiz, bugüne kadar yapılmış en büyük projelerden biri olacak.

ÜÇ YÜZ YATAKLI HASTANE

Bayrampaşa’nın en önemli ihtiyaçlarının başında gelen hastane talebine 300 yataklı, tam teşekküllü büyük yeni bir devlet hastanesi yaparak cevap vereceğiz. Böylece vatandaşlarımızın ilçe dışına çıkmadan, masraf etmeden eksiksiz tam sağlık hizmeti almasını sağlayacağız.

Geleceğin meslekleri gençlik akademisi

Bu çalışmayı anlatırken heyecanlanıyorum. e-Spor, siber güvenlik, baskı uzmanı, veri analistleri ve kentsel çoban geleceğin en popüler meslekleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda yarının Türkiye’sine yön verecek gençler bu merkezde bilgilendirilecek. Büyük kısmını üniversite tercih dönemine yetiştirmek istiyoruz.