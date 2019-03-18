Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir dilencinin para toplamak için yaptığı yöntemler akıllara durgunluk verdi. Başına koyduğu simit tepsisiyle yürüyen kişi, herkesin önünde bir anda düştü. Yardıma koşan turist ve vatandaşlar, adamı sakin bir yere götürüp su içirdi. Dilenci, para alabilmek için ‘hasta olduğunu ilaç parasının olmadığını belirterek elindeki sahte reçeteyi gelen vatandaş ve turistlere gösterdi.

Bazı vatandaşlar su verip yardım etmeye çalıştı. Ancak adamı tanıyan ve sürekli aynı numarayı yaptığını ileri süren bazı vatandaşlar da ihbarda bulundu. İhbar üzerine dilenciyi Güven Polis Timleri takip etmeye başladı. Bir süre sonra kişyi, yine başında simit tepsisiyle AKM tarafına doğru yürüdü. Daha sonra yine aynı şekilde yere yığılan adam, bu sefer ağzına koyduğu küçük bir kırmızı boya torbasını da patlatarak, ağızdan kan geldiğini ileri sürdü.

Vatandaşların duygularını sömüren dilenciyi görenler, yere yığıldığını görünce yardıma koştu. Vatandaşlarla birlikte gelen Güven Timleri, kişinin biraz önce de aynı numarayı yaptığını, vatandaşların duygularını sömürmemesi gerektiğini belirtti. Ancak kişi elindeki sahte reçeteyi göstererek, ilaç alacak parasının olmadığını iddia etti.

Daha sonra adamın durumunu gören bir kişi, 50 TL verdi. Para veren yardımsever vatandaş Güven Timlerin uyarmasıyla parasını almak istedi. Ancak duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan kişi, parayı geri vermedi.

Öte yandan şahsın tepside satmaya çalıştığı ve her seferinde yere savrulan simitlerin ise çok sert olduğu görüldü.

Polis, para toplamaya çalışan dilenci hakkında işlem yaptı.