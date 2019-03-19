Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan'daki bir Türk köyünde dünyaya gelen Safiye Ademoğlu Türkyılmaz (35), 12 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.

ODTÜ Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Son sınıfta "gökyüzü sevdasını" gerçekleştirme kararı aldı. 2011'de THY'nin eğitim için ABD Florida'ya gönderdiği 39 pilot adayı arasındaki tek kadın oldu.

İLK OLDU

16 aylık eğitim sonrası pilotluk lisansını aldı. Sadece kadın pilotların katıldığı "Hava Rallisi"ne katılan ilk Türk kadın pilot oldu. THY'nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak göreve başladı.

Kariyerine Dubai'de devam eden Ademoğlu dünyanın en büyük yolcu uçağı olan çift katlı Airbus A-380'de ikinci pilot olarak görev yapan ve bu uçağı uçuran ilk Türk kadını oldu.

Ademoğlu şunları anlattı:

"Anaokulumun bahçesinde bir roket vardı. O roketin en tepesine çıkar ve gökyüzüne doğru havalandığımı hayal ederdim. Gökyüzü sevdam buradan geliyor. Airbus A-380'i uçurmak hayalimdi. Eylül 2018'de Emirates'te zorlu A-380 eğitimine başladım ve bütün sınavları geçtikten sonra lisansımı aldım. Erkek egemen bir meslek olarak bilinen pilotlukta kadın sayısı artıyor. Ama hala 'Kadın yapamaz' diyen çıkıyor. Pilot pilottur. Pilotluk hayalimdi. Hep hayalimin peşinden koştum. Hayattan ne istediğini bil ve hayalinin peşinden uç" dedi.

Sabah