Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz." dedi.

"Vatandaşımızın istikrardan yana olacağına eminim"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ben vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağına eminim." ifadesini kullandı.

"Yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız"

İmar barışı konusuna değinen Kurum, "Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız." diye konuştu.

"Korunan alanları 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şöyle konuştu:

"Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17’ye çıkarmayı hedefliyoruz."

"391 milyon metrekare tarım arazisi çiftçiye kiralandı"

391 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçiye kiralandığını, en çok kiralamanın Adana, Hatay, Konya, İzmir ve Muğla'da yapıldığını söyleyen Kurum, "218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı." şeklinde konuştu.

"10,5 milyon vatandaşımız imar barışından istifade etti"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "10,5 milyon vatandaşımız imar barışından istifade etti." dedi.

"Peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı"

Bakan Kurum, peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapıyı yıktıklarını, kalan 195 kaçak yapının etaplar halinde yıkılacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Tarihimize, kültürümüze, doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

"AKM Millet Bahçesi 2020 yılında hizmete açılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin 2020 yılında hizmete açılacağını açıkladı.

"Sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldi"

İlk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana illerinde çok fazla talep var. Bu illere yoğunlaşacağız gözüküyor. 250 binin üzerinde talep olması durumunda da karşılayacağız, devlet olarak sorumluluğumuz, görevimiz budur."

'LPG'li araçlar da kapalı alanlara girecek'

LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin yönetmelikle yapılacak düzenlemelerin, nisandan itibaren hayata geçeceğini bildiren Kurum, tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini açıkladı.

"2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var"

Kurum, kentsel dönüşüme girecek konutlara ilişkin, "Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz." dedi.

"Emlak Katılım Bankası 21 Mart'ta faaliyetlerine başlayacak"

Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını açıklayan Bakan Kurum, "İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak." diye konuştu.

"QR kodlu sistemle 200 bin tapu işlemi yapıldı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, QR kodlu sistemle bugüne kadar 200 bin tapu işlemi yapıldığını bildirdi.

"561 bin çipli beton numunesinin denetimi gerçekleştirildi"

Bakan Kurum, "Bugüne kadar 19 bin inşaattan alınan 561 bin çipli beton numunesinin denetimi gerçekleştirildi." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sıfır Atık" uygulamasıyla zincir marketlerdeki poşet kullanımında yüzde 80'e varan azalma sağlandığını açıkladı.