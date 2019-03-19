Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilere ait 4 adreste kapsamlı aramalar yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 53 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 26 adet yasak yayın, 1 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Malatya’da PKK operasyonu: 3 gözaltı
19.03.2019 - 15:05 | Son Güncelleme: 19.03.2019 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
Etiketler : Malatya,
611267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611267.aspx
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