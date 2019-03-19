Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde önce  gün yaşanan çatışmaya ilişkin, "12 teröristi etkisiz hale getirdiler. Büyük bir  kahramanlık örneği gösterdiler, hainleri geldikleri yere gömdüler." dedi. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile  birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Bakan Akar ve komutanları, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali  Mehmet Aktaş, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve öteki ilgililer  karşıladı.İlk olarak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda bölgedeki birlik  komutanlarından brifing alan, talimatlar veren Akar, daha sonra beraberinde  TSK'nin komuta kademesi ile Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde yöresel kıyafetli çocukların çiçek takdim ettiği  Hulusi Akar, buradaki açıklamasında, kenti güvenli ve temiz görmekten duyduğu  memnuniyeti dile getirdi.

Şırnaklıların daha huzurlu ve güvenli yaşaması için çalıştıklarını  vurgulayan Akar, Şırnak'ta son dönemde önemli hizmetler verildiğini belirtti.

Kentte olumsuz günlerin geride bırakıldığını ifade eden Bakan Akar,  şunları  söyledi:

"Şırnaklı kardeşlerimizin de ileriye umutla baktıklarını görüyorum.  Gençler, halkımız, esnaf büyük bir coşkuyla, dayanışma içinde faaliyetlerini  sürdürüyorlar. İnşallah önümüzdeki günler çok daha iyi olacak. Güvenliğin de tam  olduğunu görmek bizim için ayrı bir  mutluluk vesilesi oldu. Silahlı Kuvvetler  olarak Doğu'da, Güneydoğu'da, Suriye'nin kuzeyinde faaliyetlerimizi aralıksız  sürdürüyoruz. Bizim tek amacımız, hedefimiz var, sadece ve sadece teröristler.  Bazı alçaklar, hainler bunları çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir alçaklık,  şerefsizliktir. Böyle bir şey söz konusu değil,  bizim tek hedefimiz  teröristlerdir. "

Hakurk'taki çatışma

"Mehmetçik ülkemizi, milletimizi, Kürt kardeşlerimizi bu terör  belasından kurtaracaktır." diyen Akar, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini  dile getirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 askerin şehit olduğu çatışmayı  anımsatan Hulusi Akar, "Sızma girişimi oldu. Biri gri listeden olmak üzere 12  teröristi etkisiz hale getirdiler. Büyük bir kahramanlık, fedakarlık örneği  gösterdiler, hainleri geldikleri yere gömdüler. Ülkemizi bu terör belasından  kurtaracağız, bunda kararlıyız. İnşallah bunu başaracağız. Biz 82 milyon bir  milletiz, 780 bin kilometrekarelik bir vatan toprağında yaşıyoruz. Birlik,  beraberlik, güven, huzur içinde inşallah yaşayacacağız, temennimiz, dileğimiz,  çalışmamız bu yönde." ifadelerini kullandı.

Seçim güvenliği konusuna da değinen Bakan Akar, "Seçimlerin kazasız,  belasız güven içinde yapılacağından eminiz. Tüm tedbirler alınmış bulunuyor.  Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla  demokrasinin kuralları işleyecek,  ona göre sonuç her neyse ortaya çıkacak." diye konuştu.

Akar, bu konudaki çalışmalardan dolayı Vali Aktaş ve beraberindekilere  teşekkür etti.