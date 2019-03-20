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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: HİSAR-A yüzde 100 başarı sağladı
20.03.2019 - 11:06 | Son Güncelleme: 20.03.2019 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hava savunma ihtiyaçlarımızı yerli-milli imkanlarla karşılama çalışmalarının sürdüğünü belirterek HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağladığını açıkladı.
Etiketler : savunma sanayii,
611401 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611401.aspx
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