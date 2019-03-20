Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da hayvan dostlarımıza destek için kurulan 9 Hayvan Bakım Evleri'ne destek için 8 "Dostlar Atölyesi" açacak. Sokak hayvanlarına sağlık hizmeti vermek için araçlar tahsis edilecek ve 'Vetbüs' adı verilen bu araçlar sokak sokak gezerek sorunlara olay yerinde müdahale edecek. Hem sahipli hem de sokak hayvanları için veri bankası oluşturulup aşılarının takibi yapılacak.

Hazırlanan proje ise üç ayaktan oluşuyor. Birinci ayak var olan hayvan bakı merkezlerinin sayısını artırmak. İkinci ayak mobil istasyonlar ile yerinde müdahale etmek. Üçüncü ayak ise can dostlarımız için teknolojinin de yardımıyla veri tabanı oluşturmak.

İstanbul'da yaklaşık 130 bin sahipsiz köpek 125 bin de sahipsiz kedi bulunuyor. Mega şehirde ise şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde 9 adet Hayvan Bakım Evi Merkezi hizmet veriyor. Bu merkezlerin kapasitesi 8 bin ve 2018 yılında 187 bin 444 sokak hayvanı tedavi edildi. Hazırlanan projeler kapsamında ise her mahallede hayvan sahiplerine hizmet edecek sağlık, eğitim ve etkileşim mekanlarının kurulması hedefleniyor. Bu merkezlerin ise hayvan sahiplerinin dostlarımız için etkinlik, eğitim ve temel sağlık desteği alabilecekleri, Evsiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği, Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği gibi sivil toplum kuruluşları ile entegre olması planlanıyor. Bu merkezler sayesinde sokakta kalmış dostlarımıza yeni, sıcak yuvalar sağlanacak. Ayrıca sokak hayvanlarının bakımı için hizmet verilecek. Bu kapsamda mevcut bakım evlerinden hariç 8 Dostlar Atölyesi yapımı planlandı.

Bu bakım evlerinin yerleri:

• Beykoz Öğünce Mahallesi

• Çatalca Subaşı Mahallesi

• Çekmeköy Ömerli Mahallesi

• Eyüpsultan Işıklar Mahallesi

• Eyüpsultan Hasdal Mahallesi

• Kadıköy Hasanpaşa Hayvan Hastanesi

• İTÜ Ayazağa Kampüsü Etkileşim Merkezi

• Sultangazi Cebeci Mahallesi

Vetbüs yaygınlaşacak

Sahipsiz hayvanların yaşadıkları mahallelerde aşılama ve tedavi ihtiyaçlarının giderilmesi, hayvan sahiplenmenin özendirilmesi amacıyla Vetbüs hayvan tedavi ünitesi hizmeti yaygınlaştırılacak. Özel dizayn edilmiş araçlar ve uzman personel ile sorunlar yerinde çözülecek. Vetbüs'ler sorunun yaşandığı yerlere talep edilerek çağrılabileceği gibi belli bir takvim içinde her mahallede hizmet verecek.

VETNET Mobil Yazılım Programı

Can dostlarımız için özel bir program sayesinde teknolojiden de yararlanılacak. Bu programın adı ise VETNET. VETNET programı ile hayvan dostlarımıza ait veriler tek bir envanter altında toplanacak. İstanbullular bu program üzerinden sahipli hayvanlarının aşı takvimlerini takip edebilecek. Program üzerinden de hayvanlar hakkında bilgilendirmeler yapılabilecek. Ayrıca yerinde rehabilitasyon hizmetleri kapsamında hizmet veren Vetbüs'lere VETNET kanalıyla ulaşılabileceği gibi Vetbüsler'in hangi tarihte nerede olacağı da VETNET'te paylaşılacak.